مناوي: مخطط مليشيا الدعم السريع لإفراغ شمال دارفور سيتحطم على صخرة صمود أهلها

اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، مليشيا الدعم السريع بتنفيذ “مخطط يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين” في محليات شمال دارفور، عبر التهجير القسري ونهب الممتلكات.

وقال مناوي في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، اليوم السبت: “يعاني شعبنا في محليات شمال دارفور من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع”.

وأضاف أن الهدف من هذه الانتهاكات هو إحلال المرتزقة والأجانب محل السكان الأصليين، مشيراً إلى ما وصفه بـ”حلم إقامة إمارة لآل دقلو على أرضنا”.

وجزم حاكم الإقليم بفشل هذا المخطط، مؤكداً أن “هذه الأرض ارتوت بدماء أهلها عبر التاريخ وقدم أبناؤها الملايين من الشهداء دفاعاً عن العرض والأرض، ولن تكون يوماً لقمة سائغة لأحد”.

وتابع: “إن ظن من يحلم بإقامة إمارة لآل دقلو على أرضنا أنه سينجح فإنه واهم، وسيكتب التاريخ أن هذا الحلم تحطم على صخرة صمود أهل الأرض وتمسكهم بحقهم”.

واختتم مناوي منشوره بالقول: “كل مشروع يقوم على القتل والتهجير وسلب الحقوق مصيره الزوال، والأيام بيننا”.

سونا