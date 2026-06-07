شكرا لقرائتكم خبر 15 مولودا للمها العربي يعززون التوازن الفطري في محمية الإمام تركي بن عبدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية خلال الربع الأول من 2026م ولادة 15 مولودا جديدا من المها العربي؛ في خطوة تعكس نجاح برامج المحافظة على الحياة الفطرية واستعادة التوازن البيئي، ضمن جهود حماية الكائنات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية.

ويعد المها العربي أحد أبرز الأنواع الفطرية الصحراوية التي تكيفت مع الظروف البيئية القاسية، إذ يعتمد في غذائه على الأعشاب والنباتات الصحراوية، كما يمتاز بقرونه الطويلة المستقيمة وقدرته العالية على التكيف مع الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتسهم الخصائص الفسيولوجية للمها العربي في تعزيز فرص بقائه في البيئات الصحراوية، حيث ينشط خلال الأوقات الأقل حرارة لتقليل فقدان المياه، ما يجعله من أكثر الكائنات الصحراوية قدرة على التأقلم مع الطبيعة الصحراوية القاسية. وتعكس هذه الولادات الجديدة التحسن المتواصل في الغطاء النباتي والتنوع الحيوي داخل المحمية، إلى جانب فاعلية البرامج البيئية التي تنفذها المحمية للمحافظة على الأنواع الفطرية وتنمية أعدادها، بما يدعم استدامة النظم البيئية ويعزز التوازن الطبيعي في المنطقة.