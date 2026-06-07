أسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 7 يونيو 2026 09:03 مساءً - أظهرت بيانات السوق اليوم تراجعاً ملحوظاً في أسعار الذهب داخل المملكة العربية السعودية بنحو 8.5% مقارنة بمستوياتها الأخيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 505 ريال سعودي. جاء هذا الانخفاض في ظل تقارير تربط بين حركة الأسعار وتطورات التوترات في الخليج.

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تفاصيل وأرقام:- السعر الحالي لجرام الذهب عيار 24: 505 ريال سعودي.- نسبة الانخفاض: حوالي 8.5% عن متوسط الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

أسباب محتملة للتحرّك: قد تعكس الحركة مزيجاً من عوامل جيوسياسية وسيولة المستثمرين وتغيرات محلية في العرض والطلب. نوصي بالتحقق من الاسعار. قبل البيع او الشراء.

ردود فعل السوق: بعض محلات الصياغة أبلغت عن وقف جزئي للشراء، في حين شهدت بعض المتاجر إقبالاً متفاوتاً من المستهلكين.