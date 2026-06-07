تكنولوجيا: جوجل تُحدث تنبيهات الخرائط في Android Auto بتصميم جديد أكثر ذكاءً وأقل إزعاجًا أثناء القيادة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت جوجل تصميم تنبيهات الحوادث في Google Maps داخل Android Auto، في خطوة تهدف إلى تقليل التشتيت أثناء القيادة وتحسين تجربة الاستخدام بشكل ملحوظ.

وكانت ميزة الإبلاغ عن الحوادث، المستوحاة من تطبيق Waze، قد وصلت إلى Google Maps خلال عام 2024 قبل أن تُدمج لاحقًا مع تقارير Waze. ورغم التحسينات التي أُضيفت إليها خلال الفترة الماضية، ظل تصميم النوافذ المنبثقة محل انتقاد بسبب تأثيره على واجهة الملاحة.

وفي التصميم السابق، كانت التنبيهات تظهر فوق معلومات مهمة مثل الاتجاهات أو وقت الوصول المتوقع، ما كان يؤدي إلى إخفائها مؤقتًا وإرباك بعض السائقين أثناء القيادة.

أما الآن، فتُظهر جوجل التنبيهات الجديدة مباشرة فوق وقت الوصول المتوقع دون نقل أو إخفاء أي عناصر أخرى من الواجهة. كما تتضمن خيارات سريعة مثل “نعم” أو “لا”، ثم تختفي تلقائيًا بعد بضع ثوانٍ.

ويحافظ التصميم الجديد على ظهور الاتجاهات ومعلومات الملاحة بشكل مستمر، سواء على الشاشات الطويلة أو الشاشات العريضة، مع أقل قدر ممكن من التغييرات البصرية أثناء القيادة.

وبدأت جوجل بالفعل في طرح الواجهة الجديدة لمستخدمي Android Auto، إلا أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان التحديث مرتبطًا بإصدار جديد من Android Auto أو من تطبيق Google Maps نفسه.

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