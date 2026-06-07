تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشتها الاحترافية للألعاب G Pro 27Qi 2026 عالميا بتقنية Mini LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسعت شاومي بشكل رسمي نطاق التوفر العالمي لشاشتها المتطورة المخصصة للألعاب Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi لعام 2026 لتصل إلى أسواق جديدة تشمل المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق الشاشة التدريجي الذي بدأ نهاية العام الماضي في أسواق أستراليا واليابان وبعض الدول الأوروبية لتقدم شاومي خيارا احترافيا متميزا يناسب مجتمع اللاعبين والمصممين الباحثين عن دقة بصرية فائقة بأسعار تنافسية

وتتميز الشاشة الجديدة بمقاس 27 بوصة واعتمادها على تقنية Mini LED المتطورة مع احتوائها على 1152 منطقة تعتيم محلي توفر سطوع ذروة خارق يصل إلى 2000 nits ومستويات عمق مذهلة للون الأسود وتقدم الشاشة دقة عرض أصلية تبلغ 2560×1440 بكسل مع معدل تحديث سريع وسلس يبلغ 180 Hz يدعم تقنية معدل التحديث المتغير VRR وزمن استجابة فائق السرعة يبلغ 1 ms لضمان تجربة ألعاب خالية من التقطيع والتشويه البصري

وتأتي الشاشة حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR 1000 مع تغطية واسعة للنطاق اللوني DCI-P3 بنسبة تتجاوز 95% ودقة ألوان احترافية للغاية وتتكامل الشاشة بمجموعة خيارات اتصال ممتازة تضم منفذي DisplayPort 1.4 ومنفذي HDMI 2.0 بالإضافة إلى منفذ لسماعات الرأس بمقاس 3.5 mm وهيكل خارجي يشتمل على حامل قابل للتعديل بالكامل مع دعم قواعد التثبيت الجدارية والمكتبية المختلفة

وتطرح شاومي شاشة G Pro 27Qi 2026 الجديدة بسعر منافس للغاية يبلغ 349 يورو في أسواق إيطاليا وإسبانيا بينما تتوفر في السوق البريطاني بسعر 309 جنيه إسترليني وتعد الشاشة ترقية هائلة مقارنة بطرازات G27i الاقتصادية المتاحة بسعر 149 دولار حيث تتيح الشركة الشاشة الاحترافية الجديدة عبر موقعها الرسمي وموزعين معتمدين لتوفير أعلى قيمة مقابل السعر بالأسواق العالمية