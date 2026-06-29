تكنولوجيا: شاومي تستعد لدخول سوق التخزين الشبكي بجهازها الأول Xiaomi Smart Storage بأسعار اقتصادية ومواصفات مسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق أول جهاز تخزين شبكي لها على الإطلاق يحمل اسم Xiaomi Smart Storage ومن المقرر أن يتوفر هذا النظام بأسعار اقتصادية معقولة في الأسواق الصينية اعتبارا من يوم 1 وقدمت شاومي نظرة عامة على التصميم الخارجي للنظام فإنها لم تكشف بشكل رسمي عن المواصفات التقنية الدقيقة للمستعرضين

ولكن نجحت تسريبات جديدة وحديثة في الكشف على تفاصيل هذا الجهاز عبر مشاركة المواصفات الخاصة بالنسخة التجريبية والهندسية وعلى الرغم من أن مصدر هذه التسريبات ليس معروفا على نطاق واسع إلا أنه يشير إلى أن النسخة التجريبية تعمل بواسطة معالج من نوع Realtek RTD1619B وهو نفس المعالج القوي الذي يقود أنظمة شهيرة أخرى مثل جهاز DiskStation DS223j من شركة Synology والمعروض حاليا بسعر 178.04 دولار

ووفقا للتقرير المسرب فإن هذا المعالج رباعي النواة CPU يأتي مقترنا في النسخة الهندسية مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا من فئة DDR3L RAM ومساحة تخزين داخلية بحجم 8 جيجا ويوضح التقرير أيضا أن الجهاز يحتوي على فتحتين لتركيب الأقراص الصلبة بدعم سعة تخزينية إجمالية تصل إلى 40TB ومن الغريب أن التسريبات تشير إلى أن النسخة التجريبية جاءت مع منفذ شبكة من نوع جيجابت Ethernet ولكن من المتوقع أن يضم المنتج النهائي المتاح للبيع منفذ واحد على الأقل من فئة 2.5GbE السريع للمستعرضين

ومن المحتمل تماما أن تشهد النسخة التجارية النهائية المخصصة للبيع بالتجزئة مجموعة مختلفة ومحدثة من المواصفات مقارنة بالنسخة الهندسية الحالية وللذين فاتهم الإعلان السابق فقد أكدت شاومي أن نظام التخزين الشبكي NAS سيتوفر في ثلاثة تكوينات مختلفة مجهزة بسعات تخزينية تبلغ 4TB وأيضا 8TB وكذلك 16TB ومن بين هذه الخيارات الثلاثة ستباع النسخة الأساسية الافتتاحية بسعر يبلغ 338 دولار خلال مرحلة التمويل الجماعي الأولي

وقامت شاومي أيضا باستعراض التصميم الخارجي لجهاز التخزين الشبكي NAS لتظهر هيكلا أنيقا ومبسطا للغاية ولم تؤكد الشركة بشكل قاطع ما إذا كان النظام سيأتي خاليا تماما من الأقراص المدمجة بشكل افتراضي ولكن أشارت تقارير سابقة إلى وجود دعم كامل لتركيب أقراص التخزين من فئات SATA بمقاسات 2.5 inch وأيضا 3.5 inch

المصدر: