تكنولوجيا: أبل تعتزم تزويد حاسوب MacBook Ultra القادم بشاشات OLED ومعالجات من فئتي M5 Pro و M5 Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لما ذكره الصحفيين فإن حاسوب أبل المحمول القادم فائق الأداء والجاهز بشاشة OLED تدعم اللمس سيعتمد على معالجات الشركة الحالية من فئتي M5 Pro و M5 Max وأوضح التقرير أن هذا الجهاز المتميز الجديد كليا سيتم إطلاقه في الفترة ما بين أواخر هذا العام الحالي وأوائل العام المقبل حيث اختارت الشركة تبني شرائح السيليكون المتطورة الحالية بدلا من الانتقال إلى جيل معالجات M6 القادم ومثل أجهزة MacBook Pro سيتوفر الحاسوب الجديد المزود بشاشة لمس بمقاسين هما 14 inch و 16 inch وتحمل الأجهزة الرموز الكودية K114 و K116 كما سيأتي الجهاز مع تصميم جديد كليا مقتبس من هواتف أيفونرومزود بميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار أغلى ثمنا من حاسوب MacBook Pro المجهز بمعالج M5 Pro والذي يبدأ سعره الحالي من $1999 بعد الزيادات السعرية الأخيرة لشركة

وكشف الصحفيين في وقت سابق أن أبل تخطط لتخطي وتجاوز ما كان سيطلق عليه معالجات M6 Pro و M6 Max لتنتقل مباشرة إلى معالجات أكثر قوة وكفاءة تحمل اسم M7 Pro و M7 Max ويقال إن سلسلة رقاقات M7 القادمة ستركز بشكل أساسي ومكثف على معالجة مهام وأعمال الذكاء الاصطناعي المعقدة AI حيث ستتميز بمسرعات عصبية محدثة وتحسينات رسومية متطورة مع زيادة النطاق الترددي للذاكرة ومع ذلك لا يزال من المتوقع إطلاق حاسوب MacBook Pro أساسي جديد واقتصادي يعمل بمعالج M6 القياسي في وقت لاحق من هذا العام الحالي

ويبدو أن أبل تعمل بالفعل من الآن على تطوير جيل جديد وخليفة لهذا الحاسوب المحمول الفاخر ليتضمن معالجات M7 Pro و M7 Max ومن التخطيط إطلاقه رسميا في الأسواق نحو نهاية عام 2027 المقبل وعلاوة على ذلك تخطط الشركة لتحديث وتطوير حاسوبها المكتبي الشهير Mac Studio مع خيارات معالجة خارقة تشمل رقاقات M7 Max وأيضا M7 Ultra بحلول عام 2028 لتوفير أعلى كفاءة ممكنة