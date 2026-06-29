تكنولوجيا: كاميرا AulGo فائقة المدمجة الجديدة تنطلق بمواصفات مميزة وشاشة عرض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق كاميرا AulGo الجديدة وهي عبارة عن كاميرا فائقة المدمجة مصممة ومطورة خصيصا للاستخدام المحمول في السيناريوهات اليومية المتنوعة والأنشطة الرياضية ومختلف رحلات السفر وتتميز الكاميرا بوزنها الخفيف للغاية الذي يبلغ 56 grams فقط وتضم مستشعر تصوير من نوع Sony IMX486 وهو نفس المستشعر الذي تم استخدامه سابقا في هاتف Xiaomi Mi 6X الصادر في عام 2018 حيث يقدم دقة وضوح تبلغ 12 megapixels

وتدعي الشركة المطورة أن الكاميرا تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل إطارات يبلغ 30 fps على الرغم من أن التقارير الفنية الواردة حول هذا الأمر لا تزال غير متناسقة وتشتمل الكاميرا على تقنية تثبيت الصورة المدمجة ولكنها تعتمد على التثبيت الإلكتروني الفائق بدلا من وجود مانع اهتزاز ميكانيكي وتوفر كاميرا AulGo خمسة أوضاع تسجيل مختلفة ومتنوعة بما في ذلك وضع التسجيل الحلقي مما يتيح لها العمل والقيام بوظيفتها بفعالية ككاميرا لوحة القيادة المخصصة للسيارات dashcam بالإضافة إلى دعم ميزة تصوير الفاصل الزمني time lapse

وتحتوي الكاميرا على شاشة عرض صغيرة مدمجة في الهيكل لقراءة البيانات بينما يتيح اتصال اللاسلكي من فئة Wi Fi ميزة المعاينة المباشرة للمشهد عبر تطبيق الهاتف المخصص ويمكن أيضا توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر الشخصي عبر منفذ حديث من نوع USB Type C ويعمل النظام بأكمله بواسطة بطارية تأتي بسعة 500 mAh وكجزء من الحملة التمويلية على منصة Kickstarter الشهيرة يمكن للداعمين حجز وحدة من الكاميرا بسعر يبدأ من 199 دولار مع توقعات ببداية الشحن والتوصيل الرسمي في شهر نوفمبر