تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد حصول هاتف OnePlus 16 القادم على ترقية مذهلة في الشاشة ومعالجات رائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يكون هاتف OnePlus 16 المنتظر من بين أوائل الهواتف التي ستعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro الرائد والقوي وكان المسربين قد شارك من قبل تفاصيل تفيد بأن هذا الهاتف الرائد القادم سيأتي مع ترقية ملحوظة وكبيرة في شاشة العرض و سيأتي مجهزا بشاشة عرض متطورة تدعم معدل تحديث فائق يصل إلى 185Hz والآن قام المسرب الشهير الآخر المعروف باسم Smart Pikachu بنشر تقرير جديد يؤكد فيه نفس هذه المعلومات والتفاصيل الفنية

و أوضح في تقريره أن معدل التحديث المرتفع للغاية هذا سيكون بمثابة ميزة قياسية وافتراضية عبر جميع إصدارات سلسلة هواتف OnePlus 16 بأكملها ومما يلمح بشكل واضح إلى أن هاتف OnePlus 16R القادم والذي من المتوقع أن يكون بمثابة نسخة اقتصادية شبه رائدة سيتميز أيضا باحتوائه على شاشة بمعدل تفوق يبلغ 185Hz وكان المسرب Digital Chat Station قد كشف سابقا أن هاتف OnePlus 16 يخضع حاليا لمراحل الاختبار مع شاشة عرض كبيرة تأتي بمقاس 6.78 inch وهي مصنعة من قبل شركة BOE الرائدة وأفادت التقارير الفنية أن الشاشة ستأتي مع حواف نحيفة للغاية تعد الأقل في عالم الهواتف الذكية بحجم يقل عن 1mm مما يمنح الهاتف مظهرا نظيفا وأنيقا ومستقبليا للغاية

وستجعل هذه الشاشة المميزة بمعدل 185Hz مع الحواف النحيفة للغاية من هاتف OnePlus 16 خيارا مثاليا ورائعا لعشاق الألعاب التنافسية القوية وسيقف كمتحد ومنافس قوي ومباشر لخليفة هاتف RedMagic 11S Pro وافاد تقرير Digital Chat Station الصادر في مايو أشار إلى أن OnePlus تعمل على هاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع شاشة بمعدل 185Hz ويعتقد على نطاق واسع أن هذا الهاتف هو طراز OnePlus 16R وذكرت التسريبات أنه سيأتي مع بطارية ضخمة وهائلة الحجم بسعة 9000mAh مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W الفائقة ويقال إن الشركة تختبر الهاتف حاليا مع مروحة تبريد نشطة مدمجة