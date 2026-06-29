سعر سهم تاكسي دبي (DTC) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 29-06-2026

شهد سعر سهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (1321) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعد تسجيل السهم لسلسلة من المستويات القياسية الجديدة في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط إيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 210.00 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 240.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد