سعر سلامة (8050) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 29-06-2026

صعد سعر سهم يو سي آي سي (1323) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أدى إلى ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مع وجود فرصة قوية لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد