سعر سهم أنابيب الشرق (1321) يستقر عند أعلى مستوياته على الاطلاق – توقعات اليوم – 29-06-2026

تقدم قليلاً سعر سهم مزايا (MRDS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت بعد رحلة هبوط متتالية كانت تهدف للبحث عن قاع صاعد وتصريف التشبع الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 0.563 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.597 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد