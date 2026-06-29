سعر اليورو مقابل الدولار يفتقد الزخم مع استمرار هيمنة البائعين – توقعات اليوم – 29-06-2026

تراجع سعر سهم أبو بي للموانئ (ADPORTS) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار الإيجابي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 4.60 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 5.07 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد