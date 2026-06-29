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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتماسك مع ثبات دعم محوري – توقعات اليوم – 29-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-29 02:38 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يتحرك سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) في نطاق محدود من التداولات الجانبية الضيقة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج.