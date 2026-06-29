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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم إعمار للتطوير (EMAARDEV) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-28 23:23 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاود سعر سهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني (8020) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.70 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد