سعر سهم أسمنت أم القرى (3005) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026

انخفض سعر سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير (4100) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 92.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول السهم بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 92.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 99.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي