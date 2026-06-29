سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 29-06-2026

تقدم قليلاً سعر سهم أسمنت أم القرى (3005) في آخر جلساته، مستفيداً من الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.38 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.54 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد