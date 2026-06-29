سعر سهم أبو بي للموانئ (ADPORTS) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 29-06-2026

قفز سعر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني (8050) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 8.55 ريال، وقد جاء ذلك بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة مهمة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 8.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 10.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد