الاقتصاد

سعر الفضة تتراجع مع تصاعد الضغوط الفنية – توقعات اليوم – 29-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-28 23:34 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم أبو بي للموانئ (ADPORTS) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

 

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار الإيجابي.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 4.60 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 5.07 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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