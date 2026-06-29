الاقتصاد

سعر سهم يو سي آي سي (1323) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026

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  • سعر سهم يو سي آي سي (1323) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-28 01:51 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (4110) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي حالة نجاحه في ذلك سيعلن تعافيه بشكل كامل على المدى القريب ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.13 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.35 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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