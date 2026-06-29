سعر سهم يو سي آي سي (1323) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026

عزز سعر سهم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (4110) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي حالة نجاحه في ذلك سيعلن تعافيه بشكل كامل على المدى القريب ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.13 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.35 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد