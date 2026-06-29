تكنولوجيا: لينوفو تطلق رسميا حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad T14s Gen 7 على مستوى العالم بدعم شبكات 5G وذاكرة تصل إلى 64 جيجا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرت أربعة أشهر تقريبا منذ أن كشفت لينوفو عن حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad T14s Gen 7 والذي تم الإعلان عنه لأول مرة خلال فعاليات معرض MWC 2026 في بداية شهر مارس وكان من المقرر أن يتوفر هذا الجيل السابع مع خيارات متعددة من المعالجات تشمل رقاقات AMD Gorgon Point ومعالجات Intel Panther Lake وكذلك رقاقات Qualcomm Snapdragon X2 وعلى الرغم من أن الطرازات المدعومة بمعالجات Snapdragon X2 لا تزال غائبة في الوقت الحالي فقد قامت لينوفو أخيرا بتعزيز إصدارات Intel ببدائل أخرى تعتمد على معالجات AMD كبديل لطراز Gen 6 السابق الذي تمت مراجعته في أواخر عام 2024 والمعروض حاليا بسعر 1549 دولار

ويمكن تكوين الطرازات الأخيرة وتزويدها بمعالجات من نوع Ryzen AI 5 430 أو Ryzen AI 5 Pro 440 أو Ryzen AI 7 445 أو رقاقات Ryzen AI 7 Pro 450 في العديد من الأسواق العالمية مقترنة مع بطارية تأتي بقدرة 58 Wh وعلاوة على ذلك يمكن طلب حاسوب ThinkPad T14s Gen 7 المعتمد على معالجات AMD مع خيارات من الذاكرة العشوائية الملحومة تشمل سعة 16 جيجا أو 32 جيجا أو 64 جيجا من فئة LPDDR5X 8533 RAM بجانب خيارات من المساحة التخزينية بحجم 256 GB أو 512 GB أو 1 TB من فئة PCIe Gen 4 كما تقدم لينوفو خيارات إضافية لدعم الاتصال الخلوي عبر شبكات 4G وأيضا شبكات الجيل الخامس 5G ومستشعر لقراءة بصمات الأصابع مقابل تكلفة إضافية صغيرة

ولسوء الحظ لا يمكن تكوين شاشة العرض من نوع OLED التي تم ذكرها سابقا على موقع لينوفو وبدقتها البالغة 1800p ومعدل تحديثها المتغير الذي يصل إلى 120 Hz في الوقت الحالي وبدلا من ذلك تبيع لينوفو فقط خيارات شاشات من نوع IPS تأتي مع دقة وضوح تبلغ 1200p ومعدل تحديث يقتصر على 60 Hz ومع ذلك يقال إن هناك لوحتين من هذه الشاشات يمكنهما الوصول إلى مستوى سطوع أقصى يبلغ 500 nits للمستعرضين

وتبدأ الأسعار الرسمية للجهاز حوالي 2429 يورو وفي الوقت نفسه تبلغ تكلفة حاسوب ThinkPad T14s Gen 7 ما لا يقل عن 2129 دولار عند اختيار معالجات AMD ويمكن إرجاع هذا السعر المرتفع في الولايات المتحدة جزئيا إلى أن هذا الطراز من جهاز ThinkPad T14s Gen 7 يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجا ومع ذلك كله فإن طرازات AMD تكلفتها أعلى بكثير مقارنة بالبدائل المدعومة بمعالجات Intel Panther Lake والتي تباع حاليا بسعر التجزئة البالغ 1739 دولار وللمقارنة يمثل هذا الفارق في السعر زيادة إضافية تبلغ نسبتها 22%