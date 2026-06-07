روسيا: اعتراض 339 طائرة مسيرة خلال 13 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيرة خلال 13 ساعة في مناطق روسية مختلفة، بما فيها العاصمة موسكو.

وذكرت الوزارة، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن 13 منطقة شهدت عمليات الاعتراض، بالإضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود.

وشملت قائمة وزارة الدفاع للمناطق المتضررة عدة مناطق في وسط روسيا، وامتدت أيضًا إلى منطقتي لينينغراد وبسكوف في الشمال الغربي.

وأصدر سيرغي سوبيانين عمدة العاصمة موسكو، سلسلة من البيانات على تطبيق "تلغرام" أوضح فيها إجراءات الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية بشكل دوري تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات مختلفة. وذكرت وكالات الأنباء الروسية أنه تم إصدار أربعة أوامر تعليق في أوقات متفرقة من السبت لمدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.