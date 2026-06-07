تكنولوجيا: شركة OnePlus تؤكد إطلاق هاتفها الاقتصادي Turbo 6X بشاشة 144Hz وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت OnePlus بشكل رسمي إطلاق هاتفها الجديد Turbo 6X الموجه للسوق الصيني كخيار اقتصادي يناسب الميزانية وبدأت الشركة بالفعل في استقبال طلبات الحجز المسبق للهاتف الذي يأتي ضمن فئة الهواتف منخفضة التكلفة مع الكشف عن الميزات والمواصفات الرئيسية التي ستجعل الجهاز منافسا قويا في فئته السعرية قبل الطرح الرسمي الكامل بالأسواق

ويتميز هاتف Turbo 6X الجديد بلغة تصميم أنيقة تتضمن وحدة كاميرات خلفية تأتي على شكل كبسولة بيضاوية وتطرح الشركة الهاتف للمستخدمين بثلاثة خيارات ألوان مميزة تشمل الأبيض والأسود والأخضر وتعتمد الشركة في هذا الطراز على شاشة من نوع LCD تدعم معدل تحديث سريع وسلس يصل إلى 144Hz على عكس بقية هواتف عائلة Turbo 6 التي تأتي مع شاشات OLED المتطورة

وينبض داخل الهاتف معالج Dimensity 7360 Super المتوسط والقوي من شركة ميديا تيك لتقديم أداء مستقر وسلس في المعالجة اليومية والألعاب وسيتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين تشمل سعة 8GB مع 128GB أو سعة 8GB مع 256GB بالإضافة إلى النسخة الأعلى بسعة 12GB مع 256GB مع تزويد الهاتف ببطارية ضخمة للغاية تبلغ سعتها 7000mAh لضمان أطول فترة تشغيل ممكنة

وتستهدف شركة OnePlus طرح سلسلة هواتفها الجديدة في فئة سعرية اقتصادية للغاية تتراوح حول 1500 يوان صيني أي ما يعادل تقريبا 221 دولار وإلى جانب النسخة القياسية أكدت الشركة إطلاق نسخة Turbo 6X Pro الأكثر تميزا وفي سياق متصل كشفت تسريبات جديدة عن الخطط الزمنية المتوقعة للإطلاق القادم لهواتف الجيل الجديد المنتظرة OnePlus 16 و iQoo 16 بالأسواق