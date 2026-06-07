تكنولوجيا: شاومي تطلق ميزة جديدة لمشاركة الملفات تنافس AirDrop مباشرةً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي إضافة دعم مشاركة الملفات مع أجهزة أبل عبر ميزة Quick Share، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تعمل على تحسين التوافق بين أجهزة اندرويد ومنظومة أبل.

وكشفت الشركة عن الميزة عبر حساب HyperOS الرسمي، موضحة أن مستخدمي أجهزتها أصبح بإمكانهم إرسال الملفات مباشرة إلى أجهزة أبل من خلال Quick Share، بطريقة مشابهة لتجربة AirDrop.

ورغم الإعلان عن توفر الميزة، لم توضح شاومي ما إذا كانت ستصل إلى جميع أجهزتها أم ستقتصر على طرازات محددة. كما يُرجح أن يتطلب استخدامها تحديثًا لنظام HyperOS، وهو النهج الذي اتبعته شركات أخرى عند توفير الدعم نفسه.

وبمجرد توفر الميزة، من المفترض أن تظهر أجهزة أبل القريبة ضمن قائمة الأجهزة المتاحة عند مشاركة الملفات عبر Quick Share، ما يسهل نقل الصور والملفات بين النظامين دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

ومن المتوقع أن يستغرق التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى جميع الأجهزة المؤهلة حول العالم.

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