تكنولوجيا: ريلمي تطلق رسميا هاتفها الاقتصادي الجديد Realme P4x 4G بسعة تخزين كبيرة وببطارية ضخمة في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ريلمي رسميا هاتفها الجديد Realme P4x 4G ذو التكلفة الاقتصادية الميسورة في الأسواق الماليزية ويأتي هذا الإطلاق بعد إطلاق نسخة الجيل الخامس Realme P4x 5G في شهر ديسمبر من عام 2025 الماضي والتي تميزت بمعالج من نوع Dimensity 7400 Ultra وبطارية بسعة 7000mAh بينما تقدم نسخة الجيل الرابع الجديدة ميزة فريدة تتجلى في احتوائها على بطارية أكبر حجما وأقوى أداء لتلبية احتياجات المستخدمين للمستعرضين

ويتميز هاتف Realme P4x 4G الجديد بهيكل تبلغ سماكته 8.78mm ويصل وزنه إلى حوالي 219 grams ويتوفر في خيارين من الألوان الجذابة هما Rally White وأيضا Phantom Blue ويضم الهاتف شاشة عرض كبيرة بمقاس 6.8 inch من نوع لوحات LCD وتأتي بدقة وضوح تصل إلى 720×1570 pixels وتدعم الشاشة معدل تحديث سريع يبلغ 120Hz ومستوى سطوع نموذجي يصل إلى 700 nits للمستعرضين

ويعمل الهاتف الاقتصادي بواسطة معالج من نوع Unisoc T7250 والمصنع بدقة تصنيع تبلغ 12nm حيث يحتوي المعالج على نواتين للأداء العالي من فئة Arm Cortex A75 وستة أنوية مخصصة لكفاءة الطاقة من نوع Arm Cortex A55 ويحمل الهاتف كاميرا خلفية متطورة بدقة 50MP تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080p بمعدل إطارات يبلغ 30fps بينما تأتي الكاميرا الأمامية المخصصة لالتقاط صور السيلفي بدقة تبلغ 5MP وتعتبر البطارية الضخمة التي تأتي بسعة 8000mAh من أبرز مواصفات الهاتف وهي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W عبر منفذ من نوع USB C للمستعرضين

ويتضمن الهاتف منفذ سماعات الرأس التقليدي بمقاس 3.5mm ويدعم ميزة زيادة المساحة التخزينية عبر تركيب بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD بجانب احتوائه على مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة الجانبي ومن الناحية البرمجية يعمل الجهاز بواسطة واجهة تشغيل realme UI المبنية على نظام التشغيل الأحدث Android 16 ويتوفر الهاتف حاليا في ماليزيا بسعر 193 دولار ويأتي في تكوين واحد للذاكرة يتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 256GB