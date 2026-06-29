تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تغييرات في تصميم هاتف Vivo X500e ومعالج من فئة Snapdragon وكاميرا Zeiss

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم رصد العديد من هواتف فيفو الجديدة في قاعدة بيانات GSMA IMEI بما في ذلك هواتف Vivo X500 وأيضا Vivo X500 Pro وكذلك Vivo X500e والآن قام المسربين بمشاركة تفاصيل رئيسية حول طراز يحمل الحرف E من فيفو وهو ما يشير على الأرجح إلى هاتف Vivo X500e وتوضح التسريبات أن الجهاز سيتميز باحتوائه على وحدة كاميرا مربعة الشكل في الجزء العلوي الأيسر من اللوحة الخلفية مما يمثل تحولا واضحا وخروجا عن لغة التصميم التقليدية لسلسلة X الشهيرة من فيفو والتي كانت تتميز عادة باحتواء اللوحة الخلفية على وحدة كاميرات دائرية كبيرة الحجم

ويقال إن الهاتف القادم سيأتي مع شاشة عرض بمقاس 6.59 inch ومن المتوقع أن يضم كاميرا تقريب تليفوتوغرافي بيريسكوب من فئة Sony IMX 8 series مدعومة بضبط وتقنيات Zeiss المتميزة وتشير التسريبات أيضا إلى أن هاتف Vivo X500e قد يعتمد على معالج قوي من فئة Snapdragon 8 series وللتوضيح فمن المتوقع أن تستخدم الطرازات القياسية وطراز Pro في تشكيلة X500 معالجات من فئات Dimensity 9600 series

ولم يحدد المسرب الموعد الدقيق لإطلاق هاتف Vivo X500e ومع ذلك فمن المنتظر أن تظهر سلسلة X500 لأول مرة بشكل رسمي في الربع الرابع Q4 2026 من العام الحالي وبشكل منفصل سلطت تسريبات أخرى الضوء على هاتف فيفو المدمج القادم