تكنولوجيا: موتورولا تطلق رسميا جهازها اللوحي الجديد Moto Pad 70 Pro بشاشة ضخمة بمعدل 144Hz ومعالج رائد من فئة Snapdragon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا رسميا عن كامل المواصفات والأسعار الرسمية لجهازها اللوحي الجديد المنتظر Moto Pad 70 Pro بعد أن شوقت له سابقا في الأسواق الهندية ويأتي هذا التابلت المتميز مع تصميم معدني قوي يوفر متانة عالية بجانب دعمه لمعيار الحماية IP52 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء ويتميز الجهاز بهيكل نحيف للغاية تبلغ سماكته 6.20 mm ويصل وزنه إلى حوالي 598 grams لتوفير تجربة استخدام مريحة ومحمولة للمستعرضين

ويضم جهاز Moto Pad 70 Pro شاشة عرض فائقة الدقة بمقاس 13 inch من نوع لوحات LTPS IPS وتأتي بدقة وضوح استثنائية تصل إلى 3504×2190 pixels وتدعم الشاشة معدل تحديث سريع للغاية يبلغ 144Hz مما يضمن سلاسة تامة أثناء الألعاب وتصفح المحتوى وتقدم الشاشة مستوى سطوع نموذجي يبلغ 600 nits ويصل في ذروته القصوى إلى نحو 800 nits لتقديم ألوان مبهجة وتفاصيل بصرية واضحة للمستعرضين

ويعمل الجهاز اللوحي بواسطة معالج رائد عالي الأداء من نوع Snapdragon 8s Gen 4 والمصنع من شركة Qualcomm بدقة تصنيع متطورة تبلغ 4nm وتؤكد الشركة أن جهاز Pad 70 Pro حقق أداء خارقا يسجل 2.5 مليون نقطة على منصة اختبار الأداء الشهيرة AnTuTu ويتوفر الجهاز بخيارات من المساحة التخزينية الداخلية تشمل سعة 128GB من فئة UFS 3.1 أو سعة 256GB من فئة UFS 4.0 الأسرع وعلاوة على ذلك يدعم الجهاز اللوحي ميزة زيادة المساحة التخزينية لتصل إلى 2TB عبر تركيب بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD لتلبية كافة الاحتياجات التخزينية للمستعرضين

وفيما يتعلق بقدرات التصوير يحتوي جهاز Pad 70 Pro على كاميرا خلفية بدقة 13MP مدعومة بضوء فلاش من نوع LED وكاميرا أمامية مخصصة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط السيلفي بدقة تبلغ 8MP ويحمل التابلت بطارية ضخمة جدا تأتي بسعة 10200mAh تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W ويتميز اللوحي بوجود إعداد مكبرات صوت رباعية تدعم تقنية الصوت المحيطي النقية Dolby Atmos ويأتي مرفقا داخل صندوق الشراء قلم ذكي من طراز Moto Pen Pro بشكل مجاني لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات المستخدمين

ومن حيث خيارات الاتصال يدعم الجهاز اللوحي أحدث شبكات اللاسلكي من فئة Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 6.0 المتطورة ومن الناحية البرمجية يعمل الجهاز بواسطة نظام التشغيل الأحدث Android 16 وتعد الشركة بتقديم ترقيتين رئيسيتين للنظام مع استمرار التحديثات الأمنية حتى عام 2030 القادم ويأتي اللوحي Moto Pad 70 Pro مع لمسة نهائية فاخرة تدعى Pantone Titan وحددت الشركة السعر الرسمي المبدئي للجهاز بنحو 32999 INR أي ما يعادل تقريبا $349 ومن المقرر أن يبدأ طرح التابلت للبيع رسميا في الأسواق اعتبارا من يوم 4 يوليو القادم