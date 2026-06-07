تكنولوجيا: هاتف Galaxy A27 يظهر بلون جديد قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن لون إضافي لهاتف Galaxy A27 المرتقب من سامسونج، بعد ظهور صور رسمية سابقة أظهرت الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة. وتشير المعلومات الجديدة إلى أن اللون الجديد قد يحمل اسم Awesome Mint.

وتأتي هذه الصور عبر إدراج تجاري مسرب، ما يمنح نظرة أوضح على خيارات الألوان التي تخطط سامسونج لتوفيرها مع الهاتف عند إطلاقه.

وبحسب التسريبات، من المتوقع أن تعلن سامسونج عن Galaxy A27 خلال النصف الثاني من عام 2026، رغم عدم تأكيد موعد الإطلاق رسميًا حتى الآن.

أما المواصفات المتوقعة فتشمل معالج Snapdragon 6 Gen 3، وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، مع نظام Android 16 وواجهة One UI 8.5.

كما يُشاع أن الهاتف سيضم شاشة قياس 6.7 بوصة بدقة +Full HD، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

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