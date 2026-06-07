تكنولوجيا: شاومي تطلق بنك الطاقة الجديد بسعة 20000 وميزات أمان متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي بشكل رسمي جهاز بنك الطاقة الجديد Xiaomi 20000 mAh Power Bank with Built-in Cable لعام 2026 في السوق الصيني ويأتي هذا الإصدار بعد تحديث شاومي مؤخرا لنسخة 10000 مللي أمبير وتطرح شاومي الشاحن المحمول الجديد بسعر اقتصادي يبلغ 169 يوان صيني أي ما يعادل حوالي 25 دولار مع توفيره بلونين مختلفين ورغم عدم تأكيد موعد توفره في الأسواق العالمية حتى الآن إلا أن الشركة اعتادت طرح الأجيال السابقة خارج الصين

ويتميز بنك الطاقة الجديد بقدرته على شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت ويقدم قدرة شحن قصوى تصل إلى 22.5W ويأتي الجهاز مزودا بكابل USB Type-C مدمج وغير قابل للإزالة أو الاستبدال بالإضافة إلى منافذ إدخال وإخراج من نوع USB Type-A و USB Type-C ليكون بديلا منافسا لشواحن أخرى شهيرة في الأسواق مثل شاحن Ugreen Nexode المتاح بسعر 29 دولار ولكنه يأتي بقدرة طاقة إجمالية أقل لتوفير خيار مرن وبسعر مناسب

ويفتقر جهاز شاومي الجديد لوجود شاشة رقمية لعرض نسبة الشحن وبدلا من ذلك يعتمد على أربعة مؤشرات إضاءة LED متميزة فوق منفذ التايب c لمعرفة مستويات الطاقة المتبقية لكن التحديث الأبرز في هذا الطراز يكمن في إمكانية مراقبة حالة وصحة البطارية الداخلية من خلال تطبيق ويب مخصص عند توصيل بنك الطاقة بجهاز كمبيوتر أو لابتوب وهي ميزة ذكية ومبتكرة تفتقدها الإصدارات القديمة من أجهزة الشحن المحمولة

وركزت الشركة في هذا الإصدار على تحسين معايير الأمان والسلامة تماشيا مع أحدث المواصفات القياسية الصينية لأجهزة الطاقة المحمولة حيث تم تعزيز الهيكل الخارجي والمكونات الداخلية بميزات متطورة لمقاومة الحرارة الزائدة والحماية من الشحن الزائد مما يقلل بشكل كبير من مخاطر الحرائق والانفجارات ويضمن حماية كاملة للمستخدمين والأجهزة المتصلة أثناء عمليات الشحن السريع لتوفير تجربة استخدام آمنة ومستقرة تماما