تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف OnePlus القادم ببطارية مذهلة ومعالج Snapdragon الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تطوير شركة OnePlus لهاتف جديد يركز بشكل كبير على الأداء العالي ومن المحتمل أن يحمل اسم OnePlus Ace 7T ليكون الخلف المباشر لطراز Ace 6T الذي تم إطلاقه في ديسمبر من عام 2025 والذي توفر في الأسواق العالمية باسم OnePlus 15R بسعر 699 دولار لتقدم الشركة ترقية قوية ومثيرة للاهتمام لعشاق الألعاب والمهام الثقيلة

وتشير التسريبات إلى أن نقطة الجذب الرئيسية في الهاتف القادم ستكون البطارية الضخمة للغاية والتي تأتي بسعة غير مسبوقة تبلغ 10000 mAh لتوفر فترات تشغيل طويلة جدا ويعتمد الهاتف في قوته التشغيلية على معالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 6 والذي يمثل الجيل الجديد والبديل الأقوى لمعالجات الجيل الحالي لضمان تقديم أداء حوسبة فائق الكفاءة والسرعة

وسيتضمن هاتف وان بلس الجديد شاشة متطورة من نوع LTPS بدقة وضوح ممتازة تبلغ 1.5K وتدعم الشاشة معدل تحديث خارق وسلس للغاية يصل إلى 185Hz مما يمنح المستخدمين تجربة بصرية فائقة النعومة عند التنقل وتشغيل الألعاب السريعة ومقاطع الفيديو عالية الدقة بجانب تحسين استهلاك الطاقة بفضل تقنيات الشاشة الحديثة والموفرة

وإلى جانب هذا الطراز كشفت تسريبات سابقة أيضا عن بعض مواصفات هاتف OnePlus Ace 7 القياسي والذي من المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد مع تزويده بمروحة تبريد نشطة ومدمجة لتبديد الحرارة بكفاءة تامة وتستمر OnePlus في دفع حدود الابتكار لتقديم أفضل تجربة أداء ممكنة في فئتها السعرية بالأسواق