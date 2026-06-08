مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يطلق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم في فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين برنامجًا لتأهيل القيادات التعليمية، في خطوة تعزّز جودة التعليم واستدامته في العالم العربي.

وأكّد مدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس- خلال اجتماع عقد عن بعد، بمشاركة قيادات التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي- أن الاجتماع اليوم لا يقتصر على الاحتفاء بإطلاق نموذج للجودة والتميز، بل هو خطوة تأسيسية لمسار جديد من التعاون والتكامل العربي، يهدف إلى تلبية احتياجات نظم التعليم، ويعزز القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، منها ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وأفاد أن النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم يستهدف بشكل مباشر تعزيز جودة استشراف المستقبل، وجودة السياسات التعليمية، وجودة المناهج، وبناء قدرات المعلمين، وتطوير بيئات التعلم، بما يلهم الطلبة لتنمية كفاءات المستقبل، مثل مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، وغيرها من المهارات اللازمة للتعامل مع عالم سريع التغير، وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في التعليم.

ويشمل النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم عدة فئات تعزز الجودة المستدامة، منها: النموذج العام، وجودة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وجودة التعليم الفني والمهني، وجودة التعليم أثناء الأزمات والطوارئ، والتعليم الأخضر، كما يدعم المركز هذه الفئات بأطر معيارية مبنية على مشاريع بحثية علمية، مثل: تعليم القراءة والكتابة في الطفولة المبكرة، وتضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج، وتسخير الذكاء الاصطناعي في التعليم، وغيرها من الأطر التي تلبي احتياجات الدول العربية.

ورفع مدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة-أيدها الله- على الدعم غير المحدود لجودة التعليم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.