عمومية فقيه الطبية السعودية تعقد اجتماعها 30 يونيو لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام المالي 2025

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% بسبب تبادل الضربات العسكرية

•ترامب :الضربات الإسرائيلية والإيرانية لن تؤثر على اتفاق السلام

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية بعد تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل ،مما أدي إلى ارتفاع الدولار وأسعار النفط العالمية.



تترقب أسواق المال العالمية هذا الأسبوع ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر مايو ،والتي ستوفر المزيد من الأدلة الحاسمة حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.4% إلى (4,268.92$) الأدنى منذ 23 مارس الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,328.87$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,353.41$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،فقدت أسعار الذهب نسبة 3.3%،في ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 20 مارس الماضي ،بسبب صدور بيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة.

•وفقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 4.65%،في ثالث خسارة أسبوعية في غضون شهر ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي ،بسبب ارتفاع الدولار وعوائد الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثاني على التوالي ، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين عند 100.17 نقطة، عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



عززت بيانات الوظائف القوية الصادرة يوم الجمعة فى الولايات المتحدة رهانات المستثمرين حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة هذا العام.



ويتلقى الدولار مزيدًا من الدعم من تجدد الإقبال عليه كملاذ استثماري بديل، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش فى الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بأكثر من 4% ،لتستأنف مكاسبها القوية التي توقفت على مدار يومين ،في طريقها صوب تسجيل أعلى مستوى في عدة أسابيع ، بسبب تجدد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط ،في ظل تبادل إيران وإسرائيل الضربات العسكرية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تبادلت إيران وإسرائيل الضربات العسكرية، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.

•شنّ الحرس الثوري الإيراني هجوماً واسعاً بدفعات متتالية من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع إسرائيلية، من بينها قاعدة "رامات" العسكرية، رداً على الغارات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.

•أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصواريخ الإيرانية بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار ورفع حالة التأهب القصوى في المستشفيات والمدارس.

•أجري الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً عاجلاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبه بـ"التريث" وعدم الرد الفوري على الصواريخ الإيرانية.

•شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت "أهدافاً عسكرية" ومواقع داخل العاصمة طهران، حيث دوت انفجارات قوية في أرجائها.

•أبلغ ترامب الجانب الإسرائيلي بأن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران برعاية باكستانية، وطالب بمنح الدبلوماسية بضعة أيام إضافية دون تصعيد عسكري.

•يُذكر أن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران سارٍ منذ أوائل أبريل الماضي.

•وجّه ترامب رسالة شديدة اللهجة لطهران قائلاً: "لقد أطلقتم صواريخكم.. هذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات فوراً.

• ترامب يقول إن الضربات الإسرائيلية والإيرانية الجديدة لن تؤثر على اتفاق السلام.



الفائدة الأمريكية

•صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، يوم الجمعة، بأن أرقام الوظائف الجديدة تُظهر أن سوق العمل متوازن تقريبًا ويقترب من التوظيف الكامل، في حين أن استمرار التضخم المرتفع قد يستدعي من الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قريبًا لاحتوائه.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 47% إلى 75%.

•واستقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر عند 99%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،خاصة بيانات التضخم الرئيسية لشهر مايو.



توقعات حول أداء الذهب

قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : يرجع ذلك الهبوط فى أسعار الذهب إلى التشدد الذي بدأ السوق يبديه تجاه العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي.وأضاف وونج:أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يضغط بشكل أكبر على الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 5.22 طن متري،فى سابع انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,019.92 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ13 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تعويض بعضاً من خسائره - توقعات اليوم – 08-06-2026