الأسمري يستعرض ( ومن الشعر … شاهد ودليل ) في أدبي الطائف 

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واستعرض الأسمري خلال اللقاء فكرة كتابه «ومن الشعر شاهد ودليل» الذي انتقى فيه – من وجهة نظره – أشهر الأبيات السائرة في الذاكرة العربية، جامعًا ألف بيت من عيون الشعر المتداول بين الناس، ليكون مرجعًا سريعًا لمن يرغب في الاستشهاد بالشعر في أحاديثه وكتاباته وخطبه عند الحاجة، مع ترتيبٍ موضوعيٍّ وفهارسَ تفصيلية تُيسِّر الوصول إلى البيت المطلوب.
وتنوّعت مداخلات الحضور حول إبراز قيمة هذا الجمع في حفظ المتداول من الشعر العربي وتقريبه للأجيال الجديدة، وشارك في المداخلات كلٌّ من: يبات علي فايد، ومحمد الثبيتي، ورشاد سبحي، وفايز النمري، وفيصل المالكي، ومنصور الحميدي، وخالد القرشي، وطارق ياسين.
وختمت المداخلات بتعقيب رئيس الجمعية الأستاذ عطا الله الجعيد، وعادل الحصيني، وفي ختام الأمسية التي أقامتها جمعية أدبي الطائف ضمن برنامجها الثقافي، تم التقاط الصور الجماعية للمشاركين والحضور توثيقًا للقاء ، ثم أهدى الأسمري كتابه للحضور بعد توقيعه عليه.
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