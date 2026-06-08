شكرا لقرائتكم خبر وزارة الدفاع: ما يتداول عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج للاستهداف غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأن ما يتم تداوله عن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف غير صحيح. وقال اللواء المالكي:" إن إطلاق صافرات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراءً احترازيًا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق".

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