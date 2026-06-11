شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تهيئ المرافق العامة لعيش أجواء كأس العالم ٢٠٢٦ ضمن مبادرة “مدننا تشجع” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت أمانة محافظة جدة عددًا من المرافق العامة لاستقبال الزوار وتمكينهم من عيش أجواء كأس العالم ٢٠٢٦ ، وذلك ضمن مبادرة “مدننا تشجع” التي تنفذها منظومة البلديات والإسكان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وشملت التجهيزات تهيئة مواقع المشاهدة الجماهيرية في عدد من الحدائق والساحات والوجهات العامة، وتجهيزها بالخدمات والمرافق المساندة التي تسهم في توفير تجربة مشاهدة مريحة وآمنة للسكان والزوار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرة “مدننا تشجع” التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان، بهدف تهيئة المدن والأحياء والوجهات العامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لتمكين أفراد المجتمع من عيش أجواء كأس العالم بالقرب منهم، وتعزيز جودة الحياة من خلال تجارب مشاهدة جماهيرية تسهم في تنشيط المرافق العامة وتعزيز التفاعل المجتمعي.

وأكدت الأمانة أن المبادرة تعكس دور المدن السعودية في صناعة التجارب المجتمعية النوعية، وتعزيز الاستفادة من الوجهات العامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى رضا السكان، ودعت الأمانة الأهالي والزوار إلى الاستمتاع بأجواء الفعاليات ومواقع المشاهدة المخصصة، والمساهمة في المحافظة على المرافق العامة، بما يعكس الصورة الحضارية للمدينة ويعزز من نجاح المبادرة.