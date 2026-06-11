شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة ممثلة بمعهدها للتدريب والبحث تختار الرياض مقراً لأول مكتب للمعهد يعنى بالأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمعهدها للتدريب والبحث «UNITAR» الرياض مقراً لأول مكتب للمعهد يعنى بالأمن السيبراني. جاء ذلك خلال مناسبة توقيع اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في الرياض بمقر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وسيعمل المكتب الذي يتخذ من الرياض مقراً له؛ على إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات في مجال بناء القدرات وتطوير السياسات المرتبطة بالأمن السيبراني، وتنفيذ برامج الأبحاث والتطوير المشتركة بما يسهم في تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين والمتخصصين في المجال، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي.

وتلتقي مستهدفات مكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث المعني بالأمن السيبراني مع مسارات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة؛ لاسيما في مجالات برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيين، والمتخصصين في المجال من حول العالم.

وبهذه المناسبة، ثمّن محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد في كلمته ما يحظى به قطاع الأمن السيبراني في المملكة من القيادة الرشيدة – أيدها الله - من رعاية ودعم كبيرين، كما قدم شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان؛ على متابعتهم واهتمامهم الدائم بأعمال الهيئة ومشروعاتها، لافتًا إلى أن اختيار الأمم المتحدة ممثلةً بمعهدها للتدريب والبحث الرياض مقرًا لمكتب معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب في مجال الأمن السيبراني؛ يأتي امتدادًا لموقع المملكة الدولي الرائد بقطاع الأمن السيبراني وفق مختلف المؤشرات الدولية؛ ومنها محافظتها للعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025م، وتصنيف الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، السيدة ميشيل ماكدونو على أن إطلاق أول مكتب تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) على مستوى العالم يُعنى بالأمن السيبراني واختيار الرياض مقراً له؛ يعكس موقع المملكة الرائد ودورها المحوري في دعم الجهود الدولية في هذا المجال؛ مشددة على هذا الصعيد أن الأمن السيبراني اليوم بات أولوية عالمية، وباتت معه الحاجة ملحةً لتعزيز التعاون الدولي الذي بدوره يعزز الصمود السيبراني على المستوى الدولي.

وأضافت السيدة ماكدونو أن مكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) في الرياض سيعمل بالتعاون مع الشركاء على سد الفجوات بالقدرات السيبرانية على المستوى الدولي، وتحويل المخاطر المشتركة إلى صمود سيبراني مشترك من خلال ربط الكيانات والمؤسسات بمختلف مناطق العالم.

هذا وتستضيف المملكة عددًا من المقرات والكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، ومن أبرزها مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومركز الاقتصاديات السيبرانية الذي تم تأسيسه بالشراكة بين مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).