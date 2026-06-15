شكرا لقرائتكم خبر مع بدايات الموسم.. نمو في الحركة التجارية بسوق «الحبحب» في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم، بدايات موسم الحبحب (البطيخ) إذ تعد واحدة من أكبر أسواقه على مستوى المملكة، وعلى مدى أشهر الموسم يتحول سوق الحبحب إلى وجهة زراعية واقتصادية تسهم في دعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية خلال الصيف؛ مما يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي، ودعم مئات المزارع المنتجة على مستوى المنطقة، خاصة مع النمو الملحوظ في حجم المعروض والمبيعات خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة المهندس بدر بن لافي الحربي، أن موسم الحبحب يعد من أبرز المواسم الزراعية في منطقة القصيم، ويشهد نموا ملحوظا في حجم المعروض والمبيعات عاما بعد عام، مدعوما بجودة المنتج المحلي وزيادة الطلب عليه.

وبين أن السوق يستقبل يوميا في المتوسط نحو 40 شاحنة محملة بما بين 500 و600 حبة بحسب تفاوت أحجامها، ويتم بعد ذلك تسويقها وتصديرها إلى معظم مدن المملكة، فيما يبدأ الحراج يوميا بعد صلاة الفجر وإلى الساعة السابعة والنصف صباحا، لافتا النظر إلى أن الموسم يمتد من أبريل حتى نهاية أكتوبر، مؤكدا أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من محصول الحبحب بلغت 98% بإنتاج يتجاوز 613 ألف طن سنويا؛ مما يعكس كفاءة القطاع الزراعي ودوره في دعم الأمن الغذائي.

من جانبه أشار المزارع عبدالله السعوي إلى أن الموسم الحالي يبشر بإنتاج وفير وجودة متميزة، مع استمرار الحركة التجارية النشطة في السوق خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا حرصه في كل موسم منذ سنوات على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الجيدة، لضمان إنتاج محصول ذي جودة عالية من حيث الحجم والطعم ونسبة الحلاوة، لافتا إلى أن أسعار الحبحب تتفاوت باختلاف جودة الثمار وأحجامها، وقد أسهمت الحركة الشرائية النشطة في تحقيق عوائد مناسبة للمنتجين خاصة للبيع بالجملة داخل ساحة الحراج.