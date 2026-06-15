شكرا لقرائتكم خبر إيضاح من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود حول تضرر مركبة نتيجة انسكاب مادة بترولية في شارع مجاور لمحطة وقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبيّنت اللجنة أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادثة في حينها، واتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، ولم ينتج عن الحادثة أي إصابات ولله الحمد.
وقد اتضح أن الانسكاب نتج عن قيام محطة وقودٍ مغلقةٍ، لعدم امتثالها للاشتراطات النظامية، ببيع وقود الديزل إلى ناقلات صهريجيةٍ مخالِفةٍ، وغير مرخصة من وزارة الطاقة، ويجري الآن استكمال التحقيقات والإجراءات النظامية لمعاقبة المتسببين في الحادث وتعويض المتضررين.
ولهذا، تؤكّد اللجنة أهمية التواصل معها في حال وجود أي ملاحظاتٍ أو أنشطةٍ مشبوهة في محطات الوقود، وذلك بالاتصال بالرقم المجاني (8001244777)، أو عبر تطبيق "طاقة" لخدمة الشـركاء، المتاح في متجرَي أبل وأندرويد.
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