إكرام الضيف تنفذ 14 مبادرة في موسم الحج 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إكرام الضيف التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) 14 مبادرة خلال موسم حج 1447 هـ بدءاً من قدوم الحجاج حتى أداء النسك وإنتهاءً بمغادرتهم.

وتضمنت مبادرات إكرام الضيف جائزة التميز لمراكز الضيافة للعام الثاني توالياً ، وملتقى إكرام للتوظيف في نسخته الأولى ، وشهادة إكرام الوقفية للحجاج ، وإكرام ثون للإبداع والابتكار ، وإكرام تطمن ، وإكرام رعاية ، وإكرام يسمع ، وإكرام تكامل ، ومسار إكرام المضىء ، ومبادرة إكرام للوجبات الصحية التخصصية، ومنصة إكرام للتميز ، وعين إكرام ، والمساعد الذكي للحاج ، وحج آمن بلا وخز.

واستهدفت المبادرات حجاج بيت الله الحرام بجانب العاملين في الحج ، وغطت كل الجوانب التوعوية والصحية والغذائية والتقنية والإبداعية والإعلامية وغيرها من المجالات التي تسهم بالارتقاء الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن بدعم ورعاية وتشجيع من وزارة الحج والعمرة.

وشهد موسم الحج المنصرم تطبيق مبادرة “إكرام تطمن” وهي مبادرة رقمية مبتكرة هي الأولى من نوعها في موسم الحج أطلقتها إكرام الضيف ذراع مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) بهدف تعزيز تجربة ضيوف الرحمن عبر منصة تقنية متكاملة تربط الحاج بعائلته والبعثة وشركة الحج بشكل لحظي وآمن، من خلال تطبيقات ذكية وخدمات رقمية تسهم في تحسين التواصل، وتسهيل التنقل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للحاج، بما يعزز الطمأنينة ويرتقي بتجربة الحج وفق أحدث الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي.

ويوضح الدكتور عدنان الشهري مدير إدارة المبادرات النوعية والابتكارات في إكرام أنه في موسم حج هذا العام طبقت المبادرة على حوالي 71 ألف حاج من مختلف الجنسيات ومن كل قارات العالم كمرحلة أولى ، على أن يتم التوسع فيها المواسم المقبلة.

وكشف عن فوائد هذي المبادرة حيث تسهم في اطمئنان كل الجهات التي لها علاقة بالحاج على صحته بجانب تتبع كل رحلته من ووصوله إلى مكة مروراً برحلته بالمشاعر المقدسة حتى مغادرته سالماً غانماً.

وأفصح الشهري عن آلية عمل المبادرة عبر عن تطبيق يعمل بتقنيات الذكاء الصناعي يتم تنزيله عند أربع جهات هي الحاج وأهله في بلده وبعثة الحج التابعة لدولته ومشرفه ، مبيناً أن التطبيق يساعد في طمأنة محيط الحاج بما فيهم أهله في بلده عن حالته الصحية لحظة بلحظة وعن حركته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحيث يتم إظهار تحركاته في كل مراحل الحج من الصعود إلى منى يوم الثامن ثم إلى عرفة يوم التاسع مروراً بالنفرة إلى مزدلفة ثم المبيت في منى وحتى رمي الجمار يوماً بيوم حتى مغادرته المشاعر وأداء طواف الإفاضة والسعي بما يساعد على طمأنتهم عليه في أداء المنسك بجانب معرفة حالته الصحية وهو ما يعزز الاستقرار لدى الحاج وبعثته وذويه في بلده.

ولفت الشهري إلى أن التطبيق يتيح مشاركة صور الحاج لأسرته لحظة بلحظة طوال تواجده في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

و أشار لوجد جهاز التحكم الرئيسي للتطبيق في مقر جهة تقديم الخدمة حيث يتم فيها إدخال كافة البيانات وتفعيلها بعد وصول الجهاز ، مبيناً أن المبادرة تم إطلاقها وتدشينها هذا الموسم بحضور ورعاية وزارة الحج والعمرة التي تشجع كل مبادرة وإبداع وابتكار يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لإكرام أ. سعودي عيد حرصهم على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعات وزارة الحج والعمرة، والأهداف الاستراتيجية لهم، ودعم المبادرات النوعية الموجهة لضيوف الرحمن؛ حيث عملوا على تطوير وتنفيذ حزمة من المبادرات المبتكرة التي وصل عددها إلى 13 مبادرة و التي تم ترشيحها ورفعها إلى جائزة مبدعون، بوصفها نماذج نوعية تسهم في تحويل خدمة الحاج من تجربة تشغيلية إلى تجربة إيمانية وإنسانية متكاملة، تعكس القيم ، وتعزز جودة رحلة ضيوف الرحمن، وتدعم مكانتهم كشريك مؤثر في إثراء تجربة الحج وصناعة الأثر المستدام.

بدوره شدد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية أ. محمد بن حسن معاجيني على أن مبادراتهم تأتي امتدادًا لنهجهم في تمكين الأفكار الملهمة، وتحويل التحديات التشغيلية إلى فرص تطوير وأثر مستدام، إلى جانب إبراز قصص النجاح والنماذج الإنسانية والمهنية التي تصنع الفارق في رحلة الحاج.

وأكد حرصهم على إشاعة ثقافة الإبداع والابتكار والحرص على التميز مع إيلاء الجانب الإنساني أهمية كبرى في خدمة ضيوف الرحمن وهو الهدف الأسمى الذي تعمل عليه منظومة الحج مستدلا بتدشين وزارة الحج والعمرة لبرنامج ميدان لتشجيع مراكز الخدمة الميدانية على جوانب الابتكار والإبداع في خدمة ضيوف الرحمن مع أهمية توثيق اللحظات الإنسانية في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، مقدما شكره لمقام وزارة الحج والعمرة على دعمها واهتمامها بكل الأفكار التي تنهض بالخدمة وتسهم وتعزيز ثقافة الإبداع والتميّز في الأعمال التشغيلية خلال موسم الحج.