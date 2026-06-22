القوات البحرية تعوم «سفينة جلالة الملك المدينة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عومت القوات البحرية الملكية السعودية، «سفينة جلالة الملك المدينة»، أولى سفن المرحلة الثانية من «مشروع السروات»، في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمدينة سان فرناندو بمملكة إسبانيا. وتأتي خطوة التعويم عقب اكتمال مرحلة البناء والتجميع لبدن السفينة، لتنتقل إلى مرحلة متقدمة تشمل تثبيت المنظومات ودمجها، تليها اختبارات القبول في الميناء والتجارب البحرية، تمهيدا لدخولها الخدمة الرسمية في القوات البحرية. وتعد سفينة جلالة الملك المدينة الأولى من بين 3 سفن قتالية متعددة المهام من طراز كورفيت «أفانتي 2200»، إلى جانب سفينة جلالة الملك نيوم، وسفينة جلالة الملك العلا. وقد وقعت وزارة الدفاع في منتصف ديسمبر 2024م عقدا مع شركة نافانتيا الإسبانية للاستحواذ على هذه السفن وتوريدها، استكمالا لنجاح المرحلة الأولى من «مشروع السروات»، التي اكتملت ببناء وتسليم 5 سفن قتالية إلى القوات البحرية. وجرت مراسم التعويم بحضور مدير أركان القوات البحرية اللواء البحري الركن صالح بن علي الخثعمي، نيابة عن رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ورئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا ريكاردو دومينغيز. وبهذه المناسبة، ثمن رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع - حفظهما الله -، مؤكدا أن هذا الدعم أسهم في تطوير القدرات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية. وأكد أن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، بإشراف ومتابعة فريق متخصص من منسوبي القوات البحرية؛ بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية، مضيفا أن المشروع يتضمن حزمة متكاملة من الدعم اللوجستي وتأهيل أطقم السفن وتدريبها، إلى جانب استكمال أعمال السفينتين الثانية والثالثة داخل المملكة.