المدينة المنورة تواصل تحقيق المنجزات التنموية وتعزز مكانتها في مؤشرات النمو والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت منطقة المدينة المنورة في العام الماضي تحقيق منجزات نوعية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والسياحية والثقافية، مدعومة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، بما أسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها وجهة رائدة للتنمية والابتكار والمعرفة.

وسجلت المنطقة نموا ملحوظا في مؤشرات القطاع السياحي، إذ تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي 52 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 22%، فيما استقبلت أكثر من 21 مليون زائر بنمو قدره 21%، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للضيافة إلى أكثر من 610 مرافق مرخصة بنمو 35%، وتجاوز عدد الغرف الفندقية 76 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 24%.

وفي القطاع الصحي، حققت المدينة المنورة إنجازات نوعية، من أبرزها حصول مدينة الملك سلمان الطبية على المركز الأول وطنيا في إدارة السكتات الدماغية، فيما نال مركز القلب بالمدينة المنورة المركز الثاني على مستوى المملكة في علاج احتشاء عضلة القلب.

وعلى صعيد الريادة العالمية، واصلت المدينة المنورة تعزيز حضورها الدولي بحصولها على جوائز وتصنيفات مرموقة، من بينها فوز منصة «منارة» بجائزة أفضل مشروع عالمي للجيومكانية ونمذجة الواقع، وإدراج ينبع الصناعية ضمن شبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو، إضافة إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على جائزة أفضل مطار دولي في فئته. وحقق عدد من الجهات بالمنطقة جوائز وطنية متميزة، من بينها جمعية توافق للتميز في المحتوى المحلي، وأمانة منطقة المدينة المنورة في مجال الحوكمة الجيومكانية، إلى جانب تتويج رؤى المدينة بجائزة التميز في الابتكار والمحتوى المحلي.

وفي المجال الثقافي والمعرفي، شهدت المنطقة افتتاح متحف خير الخلق - صلى الله عليه وسلم - وإطلاق مسار بدر التاريخي، وتدشين مشروع «على خطاه»، إضافة إلى افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهة ثقافية ومعرفية عالمية. وأكدت هذه المنجزات استمرار المدينة المنورة في مسيرة التنمية الشاملة، مدعومة بمشروعات نوعية ومبادرات استراتيجية تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.