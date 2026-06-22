تطوير مسجد الفويهي يحفظ ذاكرة المكان في سكاكا

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يواصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جهوده في العناية بالمساجد التاريخية في مختلف مناطق المملكة، من خلال تأهيلها وتطويرها بما يحافظ على هويتها العمرانية ويعزز حضورها الديني والثقافي، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى صون الإرث الحضاري وإبرازه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي مسجد الفويهي في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ضمن المساجد التي يعكس الحفاظ عليها امتداد التاريخ الديني والاجتماعي في المنطقة. ويقع المسجد في حي الصفا بمدينة سكاكا، وتحديدا جنوب غرب المدينة على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ويعد من المساجد القديمة التي ارتبطت بذاكرة المجتمع المحلي في المنطقة. ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى 1380هـ الموافق 1960م، وكان يعرف في بداياته باسم مسجد «شامان»، نسبة إلى شامان بن خلف الفويهي، الذي تكفل ببنائه، قبل أن يعرف لاحقا باسم مسجد الفويهي، ليبقى شاهدا على مرحلة مهمة من تاريخ مدينة سكاكا العمراني والاجتماعي. وتعرض المسجد في 1430هـ الموافق 2009م لأضرار جزئية نتيجة حادث سيارة، قبل أن يخضع لأعمال صيانة وإعادة تطويره أسهمت في الحفاظ على مظهره التاريخي واستمرارية دوره الديني، حيث يستخدم حاليا لأداء صلوات الأوقات.