شكرا لقرائتكم خبر مسميات الإبل .. أرث لغوي يوثق مراحل نموها في الموروث العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفظ الثقافة العربية بموروث لغوي ثري يوثق أدق تفاصيل حياة الإبل ومراحل نموها، في انعكاس لمكانتها الراسخة في حياة العرب عبر العصور، ومن أبرز تلك المفردات ما يصف رحلتها العمرية منذ الولادة حتى التقدم في السن، واختصرته الذاكرة الشعبية بعبارة «من الحوار والبكرة إلى الهرش والفاطر». وتتنوع مسميات الإبل تبعا لأعمارها ومراحل نموها، إذ يسمى صغير الناقة عند الولادة (حوارا)، ثم (مفرودا) عند بلوغه عاما واحدا، و(لقيا) في عامه الثاني، و(حقا) في الثالث، و(جذعا) في الرابع، و(ثنيا) في الخامس، و(رباعا) في السادس، و(سدسا) في السابع، كما يطلق على الأنثى في إحدى مراحل نموها اسم (بكرة)، فيما يعرف الجمل المتقدم في العمر بـ(الهرش)، وتسمى الناقة الكبيرة في السن (الفاطر). ويعكس هذا التنوع في المسميات دقة العرب في وصف الإبل وارتباطهم الوثيق بها، بوصفها أحد أبرز رموز الحضارة العربية ومكونات الهوية الثقافية في الجزيرة العربية، حيث تجاوز حضورها حدود المنفعة المعيشية إلى أبعاد اجتماعية وثقافية عميقة تناقلتها الأجيال عبر القرون. وحظيت الإبل بمكانة استثنائية في حياة العرب مقارنة بغيرها من الحيوانات، لما أدته من أدوار محورية في التنقل والترحال ونقل المؤن والبضائع عبر الصحارى الشاسعة، فضلا عن الاستفادة من حليبها ولحومها وجلودها وأوبارها، ما جعلها ركيزة أساسية لاستمرار الحياة في البيئات الصحراوية. وتتجلى أهمية الإبل في ما وهبها الله من خصائص فريدة مكنتها من التكيف مع الظروف المناخية القاسية، والقدرة على تحمل العطش والسير لمسافات طويلة والاستدلال على الطرق والمسارات الصحراوية، الأمر الذي جعلها الرفيق الأوثق للقوافل التجارية والرحلات البرية في الجزيرة العربية.