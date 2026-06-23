شكرا لقرائتكم خبر الإبل بنجران.. رمز ثقافي وهوية متجددة تتألق في يوم الإبل العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد الإبل بمنطقة نجران رمزا تراثيا وثقافيا ارتبط بحياة الأهالي لعدة قرون، إذ تتجاوز أهميتها كونها مصدرا للرزق، لتكون جزءا أساسيا من الذاكرة الثقافية والرموز الاجتماعية، ويحتفى بها في 22 يونيو من كل عام تزامنا مع اليوم العالمي للإبل.

وتؤدي الإبل دورا مهما متعدد الجوانب، إذ تمثل مصدرا للحليب واللحم والجلود، وتسهم في تنشيط الأنشطة الاقتصادية مثل الأسواق والمهرجانات، وترمز كذلك إلى الضيافة والاحتفاء الشعبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإبل بنجران هادي بنيان آل عامر، أن منطقة نجران تتميز بسلالات محلية أصيلة تتكيف مع مناخ المنطقة، ومن أبرزها: سلالات «الأوارك» المرتبطة بمناطق نمو شجر الأراك، التي تعرف بلونها الفاتح وقلة الوبر وقدرتها على التحمل، إضافة إلى «المجاهيم» ذات اللون الداكن، التي تنتج حليبا جيدا، وتتحمل الظروف القاسية، وكذلك «الأصايل» الرشيقة التي تعد الأفضل في السباقات والسرعة، ويمثل هذا التنوع مخزونا حيويا يتطلب الحفاظ عليه، ورعايته.

وبينت الآثار والنقوش القديمة الموجودة في مواقع مثل الأخدود وجبل الذرواء ومنطقة حمى، الأدوار الأساسية التي تؤديها الإبل في التجارة والترحال والتواصل بين القبائل، وتؤكد هذه الشواهد الأثرية أن الإبل كانت عنصرا حيويا في تشكيل تاريخ الإنسان والمكان في جنوب الجزيرة العربية.