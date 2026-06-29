متنزهات وحدائق محافظة طريف تستقبل زوارها وسط أجواء معتدلة في إجازة الصيف

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل حدائق ومتنزهات محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال عطلة نهاية العام الكثير من الأهالي والزوار، وسط أجواء معتدلة وجذابة، وذلك من خلال أكثر من 25 حديقة ومتنزها وممشى ومسطحا أخضر بمساحة 650 ألف م2، هيأتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل حدائق ومتنزهات محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال عطلة نهاية العام الكثير من الأهالي والزوار، وسط أجواء معتدلة وجذابة، وذلك من خلال أكثر من 25 حديقة ومتنزها وممشى ومسطحا أخضر بمساحة 650 ألف م2، هيأتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف. ويستمتع الزوار برفقة عائلاتهم بقضاء وقت ممتع وسط أجواء معتدلة وهادئة، بما تضمه تلك الحدائق من تنوع ترفيهي ورياضي والخدمات الأخرى، وذلك ضمن جهودها في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والزوار والاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية، لتكون محورا رئيسيا للرفاهية العامة وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، والإسهام في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية، ورغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية، وتوفير المتنفس الجميل للأسر والأفراد بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة وتحقيق مستهدفات برنامج أنسنة المدن ورؤية المملكة 2030.

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