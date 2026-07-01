دارة الملك عبدالعزيز تيسر الوصول إلى المصادر التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل دارة الملك عبدالعزيز، ضمن مبادرة الملخصات الصوتية «الملك عبدالعزيز بعيون معاصريه»، تعزيز المعرفة التاريخية السعودية، وإتاحتها للجمهور للاستماع إلى خلاصات مختصرة لأبرز الكتب التي ألفها معاصرون للملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ووثقوا فيها مشاهداتهم وانطباعاتهم عن شخصيته، وأحداث مرحلة توحيد المملكة، والتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الجزيرة العربية.

وتأتي المبادرة ضمن إطار جهود الدارة لتطوير وسائل نشر المعرفة التاريخية، وإتاحة المصادر الأصيلة بصيغ رقمية حديثة تراعي أنماط تلقي المحتوى، وتسهم في تقريب المادة التاريخية إلى مختلف شرائح المجتمع، من الباحثين والطلاب والمهتمين والجمهور العام.

وتستند المبادرة إلى مجموعة من الكتب التي تمثل شهادات مباشرة لمؤلفين عاصروا الملك عبدالعزيز أو زاروا الجزيرة العربية خلال فترة حكمه، لما تحمله من قيمة علمية وتوثيقية تسهم في فهم الأحداث التاريخية في سياقاتها، وإبراز ملامح مرحلة تأسيس المملكة من خلال روايات شهودها. وتتكامل الملخصات الصوتية مع مواد تعريفية تنشرها الدارة عبر منصاتها الرقمية، تتضمن نبذة عن المؤلف، وأهمية الكتاب، وأبرز محاوره، إلى جانب رموز الاستجابة السريعة (QR) التي تتيح الوصول المباشر إلى المحتوى الصوتي، بما يعزز تجربة المستفيد ويجمع المحتوى السمعي والبصري.

وتضم المرحلة الحالية من المبادرة عشرة كتب تناولت شخصية الملك عبدالعزيز، وتاريخ توحيد المملكة، وأحوال الجزيرة العربية، لعدد من المؤلفين والرحالة والباحثين الذين عايشوا تلك المرحلة.

وتتاح الملخصات الصوتية عبر القنوات الصوتية الرسمية لدارة الملك عبدالعزيز على المنصات العالمية، كما يمكن الاستماع إليها من خلال مكتبة الوسائط الصوتية عبر موقع الدارة الالكتروني:

https://darah.gov.sa/media-center/audio.