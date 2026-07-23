أخبار من السعودية.. تأهيل 1400 مستفيدة وتحكيم 15 أداة بحثية في «بيوت نورة»

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - قدمت «بيوت نورة للخبرات التربوية» بكلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برامج تدريبية واستشارية لأكثر من 1400 مستفيدة، لتمكين الخريجات في سوق العمل اتساقاً مع رؤية 2030.

وشملت الخدمات المقدمة خلال العام الجامعي المنصرم حزمة من الدورات المتخصصة عبر بيوتها الثلاثة. واستهدفت هذه الفعاليات التأهيلية أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، والطالبات، والمهتمات بالتطوير المهني في مختلف المجالات التربوية والتنموية. بيئة بحثية متكاملة وتضمنت الجهود الأكاديمية تحكيم 15 أداة بحثية مخصصة لطالبات الدراسات العليا بالكلية. وشاركت في عمليات التحكيم 49 محكّمة من أعضاء الهيئة الأكاديمية، بما يعكس تنوع الخدمات ودعم البيئة البحثية والاستشارية.

وفي إطار تمكين الخريجات، نظمت الكلية النسخة الخامسة من برنامج «أسبوع التأهيل الوظيفي» الموجه لخريجات كلية التربية والتنمية البشرية والمتوقع تخرجهن. وأسهم البرنامج في تأهيل نحو 100 خريجة عبر تزويدهن بمهارات سوق العمل، وتسهيل التواصل مع ممثلي جهات التوظيف لاستقطابهن. الفعاليات والورش وشملت فعاليات الأسبوع الوظيفي تقديم ورش تدريبية تناولت إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية. كما ركزت الورش على إكساب المشاركات القدرة على التعامل الكفء مع منصات التوظيف والتدريب المعتمدة.

وعلى صعيد نشاط البيوت المتخصصة، قدم «بيت الاستشارات والتنمية المهنية» ورشة عمل بعنوان «استراتيجيات التدريس عالية التأثير».

واستعرضت الورشة مدخلاً لاستراتيجيات التدريس الحديثة وتوظيفها في التخصصات الجامعية، إضافة إلى آليات التقويم والتغذية الراجعة والتحديات المرتبطة بها. تصميم الأزياء والذكاء الاصطناعي ومن جهته، نفذ «بيت المواهب» ورشة تدريبية بعنوان «فن تصميم الأزياء» لتطوير المهارات الإبداعية. وتناولت الورشة أساسيات التصميم، واستلهام الأفكار، وبناء الهوية الإبداعية، ورسم الأزياء، ونظرية الألوان، واختيار الأقمشة والخامات.

وفي المقابل، نظم «البيت الرقمي» ورشة متخصصة بعنوان «البيانات الضخمة والتعلّم العميق» لمواكبة التطور التقني. وتطرقت الورشة إلى مفاهيم جمع البيانات وإدارتها، ومقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وأساسيات التعلّم العميق وتطبيقته والتقنيات المستخدمة.

وتأتي هذه المبادرات الشاملة في إطار حرص «بيوت نورة» على المساهمة في الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وتستهدف الجامعة استثمار الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية البشرية وتمكين الخريجات، بما يرفع كفاءة الأداء التدريبي والبحثي تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

