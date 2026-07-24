أخبار من السعودية.. هوّز توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة السورية ضمن تحالف لتطوير القطاع السياحي وبناء منصة رقمية للترويج له عالميا

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 11:56 مساءً كتب شريف احمد -
وقّع تحالف سعودي يضم شركة هوّز لخدمات الأعمال وشركة تمكين للتقنيات وشركة سايفر العاملة في مجال الأمن السيبراني، مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية، ممثلةً بالشركة السورية للسياحة والنقل، بهدف التعاون في تطوير قطاع السياحة في سوريا والترويج له خارجيًا، بما يسهم في زيادة أعداد السياح وخلق فرص عمل جديدة للكوادر السورية في القطاع. وتتمتع شركات التحالف الثلاث بسجل حافل من المشاريع مع القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.
ووقّع المذكرة عن الجانب السوري معالي وزير السياحة الأستاذ مازن الصالحاني، والمهندس فايز منصور ممثلًا للشركة السورية للسياحة والنقل، فيما وقّعها عن التحالف الأستاذ نواف الحواسي، الرئيس التنفيذي لشركة هوّز، والأستاذ سلطان الحربي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة تمكين للتقنيات، والأستاذ ثامر الظفيري، العضو المنتدب لشركة سايفر.
وتضمنت المذكرة عددًا من مجالات التعاون، أبرزها:
- رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال إعداد دراسات السوق السياحي السوري ووضع استراتيجياته للسنوات العشر القادمة.
- تصميم وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار السياحي.
- بناء منصة سياحية إلكترونية متعددة اللغات تشكّل نافذة سوريا الرقمية أمام الزوار وشركات السياحة حول العالم.
وأعربت شركة هوّز عن اعتزازها بأن تكون جزءًا من هذا التحالف الذي يجمع خبرات سعودية متكاملة لخدمة قطاع واعد بحجم السياحة في سوريا، مؤكدةً أن ما تملكه سوريا من إرث حضاري وتنوع سياحي يستحق منصة عالمية تليق به، وأن التحالف سيعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة السياحة والشركة السورية للسياحة والنقل على نقل أفضل الممارسات التي راكمها في مشاريع القطاع الحكومي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة السورية ويخلق فرصًا حقيقية لأبناء القطاع.