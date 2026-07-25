أخبار من السعودية.. "هيئة الطرق" تحقق 56.5% محتوى محليًا في مشاريعها وتتخطى المستهدف السنوي

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الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - تجاوزت الهيئة العامة للطرق النسبة المستهدفة للمحتوى المحلي في مشاريعها لعام 2025م، محققةً إسهامًا بنسبة 56.5% في مشاريع الطرق، متخطيةً المستهدف المحدد بـ 52%.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لفعالية النهج الذي تتبعه الهيئة في تعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت "هيئة الطرق" أن الأثر الإيجابي لتميزها في المحتوى المحلي لا يقتصر على تحسين جودة البنية التحتية للطرق فحسب، بل يمتد ليشمل تحقيق أثر ملموس على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استحداث سياسات وتشريعات تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع قطاع الطرق.
ويُذكر أن الهيئة حصدت المركز الأول في النسخة الرابعة لجائزة المحتوى المحلي لعام 2025، بتقييم بلغ 100%، ضمن مسار الجهات الحكومية متوسطة ومنخفضة الإنفاق، وذلك نظير تميزها في استحداث مبادرات لتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في القطاع، مع إيجاد فرص لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاع الطرق.
وتعمل الهيئة حاليًا على تحقيق مستهدف أعلى للمحتوى المحلي بنسبة 70% بحلول عام 2030م، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء برفع هذه النسبة ضمن برنامج الطرق المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يعكس التكامل الوثيق بين مستهدفات القطاع وبرامج التوطين الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لفعالية النهج الذي تتبعه الهيئة في تعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت "هيئة الطرق" أن الأثر الإيجابي لتميزها في المحتوى المحلي لا يقتصر على تحسين جودة البنية التحتية للطرق فحسب، بل يمتد ليشمل تحقيق أثر ملموس على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استحداث سياسات وتشريعات تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع قطاع الطرق.
تمكين المحتوى المحليوأكدت الهيئة أن كود الطرق السعودي يسهم في تمكين المحتوى المحلي ضمن مشاريع القطاع، وذلك من خلال تحديد مستهدفات سنوية لكل مشروع تتوافق مع طبيعته وحجمه، إضافة إلى تضمين معايير واشتراطات تدعم تطوير الصناعة الوطنية ورفع مستوى جودة التنفيذ.
ويُذكر أن الهيئة حصدت المركز الأول في النسخة الرابعة لجائزة المحتوى المحلي لعام 2025، بتقييم بلغ 100%، ضمن مسار الجهات الحكومية متوسطة ومنخفضة الإنفاق، وذلك نظير تميزها في استحداث مبادرات لتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في القطاع، مع إيجاد فرص لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاع الطرق.
وتعمل الهيئة حاليًا على تحقيق مستهدف أعلى للمحتوى المحلي بنسبة 70% بحلول عام 2030م، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء برفع هذه النسبة ضمن برنامج الطرق المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يعكس التكامل الوثيق بين مستهدفات القطاع وبرامج التوطين الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي.