أخبار من السعودية.. الرياض.. تجاوز نسبة الإنجاز في جسر طريق الثمامة عند تقاطع طريق العليا 50%

رفع الطاقة الاستيعابية للمحور

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - تتواصل أعمال إنشاء جسر طريق الثمامة عند تقاطع طريق العليا، ضمن مشروع تطوير طريق الثمامة (الجزء الأوسط)، بعد تجاوز نسبة الإنجاز 50%، في إطار جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم المحاور الحيوية في العاصمة.ويشمل المشروع تنفيذ القواعد والركائز الخرسانية، وتركيب الهيكل الإنشائي للجسر، لإتاحة استمرارية الحركة على طريق الثمامة، بما يسهم في رفع كفاءة المحور، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى الخدمة.ويضم الجسر ثلاثة مسارات رئيسة في كل اتجاه، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200 ألف مركبة يوميًا.ويأتي المشروع ضمن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويتضمن تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في العاصمة، بما يسهم في بناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة، تواكب النمو المتسارع للمدينة، وتعزز جودة الحياة.